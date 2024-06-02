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Росіяни запустили вночі 25 шахедів на Україну — скільки БпЛА знешкодили Повітряні сили

2 червня 2024 07:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Росіяни запустили вночі 25 шахедів на Україну — скільки БпЛА знешкодили Повітряні сили
Мобільна група протиповітряної оборони України. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У ніч на неділю, 2 червня, російські загарбники завдали ударів по Україні крилатою ракетою "Іскандер-К". Також ворог застосував зенітну керовану ракету С-300 з окупованої Донеччини та 25 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Звіт про збиті ворожі дрони. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ворог завдав удару по Україні

Атаці ворога протидіяли винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Окрім того, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Протягом ночі українськими воїнами було збито 24 "шахеди" над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Київською, Хмельницькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Вінницькою областями.

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в ніч проти неділі, 2 червня, тривала понад шість годин. Росіяни атакували "шахедами" та погрожували вдарити балістикою.

Також під час атаки ударних безпілотників у Хмельницькій області лунали вибухи. Звуки прогриміли близько 01:50 в неділю, 2 червня.

Україна
дрон Шахід-136
Росія
ППО
ракетний удар
дрони
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