Оккупанты будут привлекать украинских юношей из ВТО для ремонта своей военной техники

Подбитая российская военная техника. Фото иллюстративное: zmist.pl.ua

Россияне планируют использовать украинских студентов как работников на производствах, где ремонтируют поврежденную военную технику. Речь идет о молодежи, которая осталась на временно оккупированных территориях.

Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в Центре национального сопротивления.

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Для студентов захваченных техникумов оккупанты планируют организовать практику на производственных мастерских, в которых ремонтируют поврежденную технику.

"Таким образом россияне сознательно планируют подвергать юношей опасности и прикрываться за их спиной. Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Граждан призывают сообщать в чат-бот Центра национального сопротивления в Telegram о ситуации и всех причастных к командировке на производственную практику. Это необходимо, чтобы ни один преступник не избежал наказания.

Как оккупанты планируют изменить школьную программу на временно оккупированных территориях

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что ученики младших классов в школах на временно оккупированных территориях будут изучать стихи о так называемой "специальной военной операции". В таких произведениях оккупанты изображаются героями-освободителями.