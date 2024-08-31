Оккупанты будут привлекать украинских юношей из ВТО для ремонта своей военной техники

Россияне будут привлекать украинскую молодежь из ВТО для ремонта своей военной техники
Россияне планируют использовать украинских студентов как работников на производствах, где ремонтируют поврежденную военную технику. Речь идет о молодежи, которая осталась на временно оккупированных территориях.
Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в Центре национального сопротивления.
Что известно о привлечении украинской молодежи к ремонту российской техники
Для студентов захваченных техникумов оккупанты планируют организовать практику на производственных мастерских, в которых ремонтируют поврежденную технику.
"Таким образом россияне сознательно планируют подвергать юношей опасности и прикрываться за их спиной. Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным", — отмечают в Центре национального сопротивления.
Граждан призывают сообщать в чат-бот Центра национального сопротивления в Telegram о ситуации и всех причастных к командировке на производственную практику. Это необходимо, чтобы ни один преступник не избежал наказания.
Как оккупанты планируют изменить школьную программу на временно оккупированных территориях
Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что ученики младших классов в школах на временно оккупированных территориях будут изучать стихи о так называемой "специальной военной операции". В таких произведениях оккупанты изображаются героями-освободителями.
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