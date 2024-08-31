Окупанти залучатимуть українських юнаків із ТОТ для ремонту своєї військової техніки

Підбита російська військова техніка. Фото ілюстративне: zmist.pl.ua

Росіяни планують використовувати українських студентів як працівників на виробництвах, де ремонтують пошкоджену військову техніку. Йдеться про молодь, яка залишилася на тимчасово окупованих територіях.

Про це в п'ятницю, 31 серпня, повідомили в Центрі національного спротиву.

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Для студентів захоплених технікумів окупанти планують організувати практику на виробничих майстернях, в яких ремонтують пошкоджену техніку.

"Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку та прикриватися за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", — зазначають у Центрі національного спротиву.

Громадян закликають повідомляти у чат-бот Центру національного спротиву в Telegram про ситуацію та всіх причетних до відряджання на виробничу практику. Це необхідно, аби жоден злочинець не уникнув покарання.

Як окупанти планують змінити шкільну програму на тимчасово окупованих територіях

Раніше в Центрі національного спротиву повідомили, що учні молодших класів у школах на тимчасово окупованих територіях вивчатимуть вірші про так звану "спеціальну воєнну операцію". У таких творах окупанти змальовуються героями-визволителями.