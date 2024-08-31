Окупанти залучатимуть українських юнаків із ТОТ для ремонту своєї військової техніки

Росіяни залучатимуть українську молодь із ТОТ для ремонту своєї військової техніки
Росіяни планують використовувати українських студентів як працівників на виробництвах, де ремонтують пошкоджену військову техніку. Йдеться про молодь, яка залишилася на тимчасово окупованих територіях.
Про це в п'ятницю, 31 серпня, повідомили в Центрі національного спротиву.
Що відомо про залучення української молоді до ремонту російської техніки
Для студентів захоплених технікумів окупанти планують організувати практику на виробничих майстернях, в яких ремонтують пошкоджену техніку.
"Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку та прикриватися за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", — зазначають у Центрі національного спротиву.
Громадян закликають повідомляти у чат-бот Центру національного спротиву в Telegram про ситуацію та всіх причетних до відряджання на виробничу практику. Це необхідно, аби жоден злочинець не уникнув покарання.
Як окупанти планують змінити шкільну програму на тимчасово окупованих територіях
Раніше в Центрі національного спротиву повідомили, що учні молодших класів у школах на тимчасово окупованих територіях вивчатимуть вірші про так звану "спеціальну воєнну операцію". У таких творах окупанти змальовуються героями-визволителями.
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