Атака на Белгород сегодня, 16 сентября – загорелся дом и автомобили

В Белгороде горят автомобили. Фото: скриншот видео

Россияне заявили, что утром 16 сентября в Белгороде якобы работала противовоздушная оборона из-за ракетной атаки. В городе раздавались взрывы, после чего начались пожары.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По свидетельствам очевидцев, утром в городе раздалась серия мощных взрывов. Перед этим объявили воздушную тревогу и работала ПВО. Известно, что в Белгороде повреждены квартиры, а также горели автомобили. Кроме того, видны столбы черного дыма.

РосСМИ сразу заявили, что город атаковали ракеты, одна из которых якобы попала в квартиру на 15 этаже жилого дома. Выбиты стекла и разрушены балконы.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил пожары в жилых помещениях и возгорание автомобилей и заявил о восьми раненых.

"По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте — открытое горение ликвидировано", — заявил он.

Последствия атаки на Белгород 16 сентября Фото: t.me/mash

Последствия атаки на Белгород 16 сентября / Фото: российские телеграммы-каналы

В атаке традиционно обвиняют Силы обороны Украины. Официальных комментариев со стороны украинской власти и военных пока нет.