Атака на Белгород сегодня, 16 сентября – загорелся дом и автомобили

Россияне заявили об атаке на Белгород — в городе пылает жилой дом и авто
Россияне заявили, что утром 16 сентября в Белгороде якобы работала противовоздушная оборона из-за ракетной атаки. В городе раздавались взрывы, после чего начались пожары.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Что происходит в Белгороде
По свидетельствам очевидцев, утром в городе раздалась серия мощных взрывов. Перед этим объявили воздушную тревогу и работала ПВО. Известно, что в Белгороде повреждены квартиры, а также горели автомобили. Кроме того, видны столбы черного дыма.
РосСМИ сразу заявили, что город атаковали ракеты, одна из которых якобы попала в квартиру на 15 этаже жилого дома. Выбиты стекла и разрушены балконы.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил пожары в жилых помещениях и возгорание автомобилей и заявил о восьми раненых.
"По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте — открытое горение ликвидировано", — заявил он.
В атаке традиционно обвиняют Силы обороны Украины. Официальных комментариев со стороны украинской власти и военных пока нет.
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