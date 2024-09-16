Атака на Бєлгород сьогодні, 16 вересня — загорівся будинок та автомобілі

Росіяни заявили про атаку на Бєлгород — в місті палає житловий будинок та авто
Росіяни заявили, що вранці 16 вересня в Бєлгороді нібито працювала протиповітряна оборона через ракетну атаку. У місті лунали вибухи, після чого почалися пожежі.
Про це повідомляють російські Telegram-канали та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
Що відбувається в Бєлгороді
За свідченнями очевидців, вранці у місті пролунала серія потужних вибухів. Перед цим оголосили повітряну тривогу та працювала ППО. Наразі відомо, що в Бєлгороді пошкоджені квартири, а також горіли автомобілі. Крім того, видно стовпи чорного диму.
РосЗМІ одразу заявили, що місто атакували ракети, одна із яких нібито влучила у квартиру на 15-му поверсі житлового будинку. Вибито скло та зруйновано балкони.
Губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив пожежі в житлових приміщеннях і загоряння автомобілів та заявив про вісьмох поранених.
"За попередніми даними, поранено вісім мирних жителів. Унаслідок прямих влучень сталося загоряння приватного будинку та понад 15 автомобілів. Пожежні розрахунки на місці — відкрите горіння ліквідовано", — заявив він.
В атаці традиційно звинувачують Сили оборони України. Офіційних коментарів з боку української влади та військових поки що немає.
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