У Бєлгороді вантажний поїзд зійшов з рейок

В Росії поїзд зійшов з рейок. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Бєлгороді сталась аварія на залізниці. З рейок зійшов вантажний поїзд. Влада регіону заявила, що у роботу залізниці "втрутились сторонні", що призвело до катастрофи.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний поїзд

Минулої ночі, 10 вересня, у Бєлгородській області, в Новооскольскому районі, зійшли з рейок локомотив та кілька пустих вагонів вантажного поїзда. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наслідки залізничної аварії у Бєлгородській області. Фото: соцмережі

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що аварія сталася внаслідок втручання сторонніх в роботу залізниці.

Пасажирські поїзди наразі відправили в об'їзд місця аварії. На місце події направили екстрені служби.

Зазначимо, що місто Новий Оскіл є адміністративним центром Новоосколького району, де сталась аварія. Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Україною.