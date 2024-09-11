У Бєлгороді вантажний поїзд зійшов з рейок

У Бєлгороді через вибух зійшов з рейок вантажний поїзд
У Бєлгороді сталась аварія на залізниці. З рейок зійшов вантажний поїзд. Влада регіону заявила, що у роботу залізниці "втрутились сторонні", що призвело до катастрофи.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний поїзд
Минулої ночі, 10 вересня, у Бєлгородській області, в Новооскольскому районі, зійшли з рейок локомотив та кілька пустих вагонів вантажного поїзда. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що аварія сталася внаслідок втручання сторонніх в роботу залізниці.
Пасажирські поїзди наразі відправили в об'їзд місця аварії. На місце події направили екстрені служби.
Зазначимо, що місто Новий Оскіл є адміністративним центром Новоосколького району, де сталась аварія. Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Україною.
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