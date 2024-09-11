В Белгороде грузовой поезд сошел с рельсов

В Белгороде из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд
В Белгороде произошла авария на железной дороге. С рельсов сошел грузовой поезд. Власти региона заявили, что в работу железной дороги "вмешались посторонние", что привело к катастрофе.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд
Прошлой ночью, 10 сентября, в Белгородской области, в Новооскольском районе, сошли с рельсов локомотив и несколько пустых вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что авария произошла в результате вмешательства посторонних в работу железной дороги.
Пассажирские поезда отправили в объезд места аварии. На место происшествия направили экстренные службы.
Отметим, что город Новый Оскол является административным центром Новоосколького района, где произошла авария. Населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Украиной.
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