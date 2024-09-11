В Белгороде грузовой поезд сошел с рельсов

В России поезд сошел с рельсов. Фото иллюстративное: росСМИ

В Белгороде произошла авария на железной дороге. С рельсов сошел грузовой поезд. Власти региона заявили, что в работу железной дороги "вмешались посторонние", что привело к катастрофе.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд

Прошлой ночью, 10 сентября, в Белгородской области, в Новооскольском районе, сошли с рельсов локомотив и несколько пустых вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

Последствия ж/д аварии в Белгородской области. Фото: соцсети

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что авария произошла в результате вмешательства посторонних в работу железной дороги.

Пассажирские поезда отправили в объезд места аварии. На место происшествия направили экстренные службы.

Отметим, что город Новый Оскол является административным центром Новоосколького района, где произошла авария. Населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Украиной.