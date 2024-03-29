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Россияне устанавливают свои вышки связи на ВОТ — в ГУР рассказали, сколько и для чего

29 марта 2024 20:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне устанавливают свои вышки связи на ТОТ — в ГУР рассказали, сколько и для чего
Люди проходят мимо вышки связи. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На временно оккупированных территориях Украины россияне активно устанавливают вышки связи, чтобы контролировать информационное пространство и распространять свою пропаганду. Россияне полностью контролируют это информационное пространство, используя ретрансляторы и прочее

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Пропаганда на оккупированных территориях

По словам Скибицкого, на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей было развернуто и установлено более 2000 вышек мобильных сетей российской Федерации.

"Это расширение сетей для того, чтобы распространить свою пропаганду", — отметил Скибицкий.

Кроме того, российские силы активно работают над модернизацией и восстановлением культурных объектов на оккупированных территориях. За определенный период времени было восстановлено 2300 культурных объектов, таких как театры, кинотеатры и студии, которые используются для навязывания пропагандистских нарративов и вмешательства в историческую память населения.

российские пропагандисты прибегли к применению технологии дипфейка с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Таким образом, они пытались убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту 22 марта.

Также россияне активно распространяют фейки о слабости Вооруженных сил Украины. В Украине опровергают такие заявления и говорят, что таким образом россияне пытаются деморализовать военных.

ЛНР
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пропаганда
оккупация
Россия

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