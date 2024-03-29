Росіяни встановлюють свої вишки звʼязку на ТОТ — у ГУР розповіли, скільки та для чого

Люди проходять повз вишки зв'язку. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни активно встановлюють вишки зв'язку, щоб контролювати інформаційний простір та поширювати свою пропаганду. Росіяни повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Пропаганда на окупованих територіях

За словами Скібіцького, на територіях Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей було розгорнуто та встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж російської Федерації.

"Це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду", — зазначив Скібіцький.

Крім того, російські сили також активно працюють над модернізацією та відновленням культурних об'єктів на окупованих територіях. Протягом певного періоду часу було відновлено 2300 культурних об'єктів, таких як театри, кінотеатри та студії, які використовуються для нав'язування пропагандистських наративів та втручання в історичну пам'ять населення.

російські пропагандисти вдалися до застосування технології діпфейк із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Таким чином вони намагалися переконати громадськість та світову спільноту у причетності України до теракту 22 березня.

Також росіяни активно розповсюджують фейки про слабкість Збройних сил України. В Україні спростовують такі заяви та кажуть, що таким чином росіяни намагаються деморалізувати військових.