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Россияне впустили ракету и две авиабомбы на собственные города — что известно

1 апреля 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне впустили ракету и две авиабомбы на собственные города — что известно
Обломок ракеты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные во время атак на Украину снова уронили боеприпасы на собственные территории. Так, в Красноармейске Саратовской области России в воскресенье, 31 марта, были обнаружены обломки одной из ракет.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным СМИ, во время пуска боевая часть ракеты Х-101 сдетонировала в воздухе, а обломки рухнули на территорию Красноармейска.

обломок ракеты
Обломок ракеты. Фото: росСМИ

Фрагменты были найдены в семь утра в 400 метрах от жилого дома.

По предварительной информации, пострадавших нет. В то же время местные власти официально не комментировали ситуацию.

Также местные Telegram-каналы пишут, что военные уронили с самолетов две авиабомбы ФАБ-500 на Белгородскую область.

Известно, что один из них был найден 31 марта в районе хутора Нина, а в районе села Крюково нашли воронку, в которой лежит такая же авиационная бомба.

За последние две недели российские самолеты впустили на территории Белгородской области около 14 авиабомб.

Напомним, 28 марта военные самолеты оккупантов впустили две авиационные бомбы на российские территории. Пострадали населённые пункты в Белгородской области.

Также мы писали, что 27 марта россияне ударили по Харькову авиабомбой. В результате атаки 19 человек были ранены, один гражданин погиб.

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