Російські літаки скинули дві авіабомби на свої території — деталі

Авіабомба ФАБ-250. Фото: росЗМІ

Військові літаки окупантів впустили дві авіаційні бомби на російські території. Постраждали населені пункти у Бєлгородській області.

Про це пишуть російські ЗМІ в п'ятницю, 29 березня.

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Відомо, що авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 впали на територію Бєлгородської області.

Так, вранці 28 березня бомбу ФАБ-250 виявили в районі села Безимено, що за кілька кілометрів від українського кордону — понад 140 мешканців села було евакуйовано.

Російські ЗМІ пишуть, що до вечора авіабомбу вивезли та знищили.

Також того ж дня у селі Нечаївка знайшли другу ціль — ФАБ-500. Воно знаходиться за 10 км від українського кордону. Відомо, що знищувати боєприпас планують сьогодні, а місцевих жителів не евакуювали.

Зазначається, що лише за останній тиждень відомо про 11 російських авіабомб ФАБ, які впали в Бєлгородській області.

Нагадаємо, 27 березня росіяни вдарили по Харкову авіабомбою. Внаслідок атаки 19 людей були поранені, один громадянин загинув.

Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі для Новини.LIVE пояснив, навіщо окупанти застосували бомбу для обстрілу Харкова.