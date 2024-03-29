Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Російські літаки скинули дві авіабомби на свої території — деталі arrow

Російські літаки скинули дві авіабомби на свої території — деталі

29 березня 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські літаки скинули дві авіабомби на свої території — деталі
Авіабомба ФАБ-250. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військові літаки окупантів впустили дві авіаційні бомби на російські території. Постраждали населені пункти у Бєлгородській області.

Про це пишуть російські ЗМІ в п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

РФ скинула ФАБи на свої території

Відомо, що авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 впали на територію Бєлгородської області.

Так, вранці 28 березня бомбу ФАБ-250 виявили в районі села Безимено, що за кілька кілометрів від українського кордону — понад 140 мешканців села було евакуйовано.

Російські ЗМІ пишуть, що до вечора авіабомбу вивезли та знищили.

Також того ж дня у селі Нечаївка знайшли другу ціль — ФАБ-500. Воно знаходиться за 10 км від українського кордону. Відомо, що знищувати боєприпас планують сьогодні, а місцевих жителів не евакуювали.

Зазначається, що лише за останній тиждень відомо про 11 російських авіабомб ФАБ, які впали в Бєлгородській області.

Нагадаємо, 27 березня росіяни вдарили по Харкову авіабомбою. Внаслідок атаки 19 людей були поранені, один громадянин загинув.

Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі для Новини.LIVE пояснив, навіщо окупанти застосували бомбу для обстрілу Харкова.

росіяни
обстріли
окупанти
Бєлгородська область
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ