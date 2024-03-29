Российские самолеты сбросили две авиабомбы на свои территории — детали

Авиабомба ФАБ-250. Фото: росСМИ

Военные самолеты оккупантов впустили две авиационные бомбы на российские территории. Пострадали населенные пункты в Белгородской области.

Об этом пишут российские СМИ в пятницу, 29 марта.

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Известно, что авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 упали на территорию Белгородской области.

Так, утром 28 марта бомбу ФАБ-250 обнаружили в районе села Безимено, что в нескольких километрах от украинской границы — более 140 жителей села были эвакуированы.

Российские СМИ пишут, что к вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

Также в тот же день в селе Нечаевка нашли вторую цель — ФАБ-500. Оно находится в 10 км от украинской границы. Известно, что уничтожать боеприпас планируется сегодня, а местных жителей не эвакуировали.

Отмечается, что только за последнюю неделю известно об 11 российских авиабомбах ФАБ, которые упали в Белгородской области.

Напомним, 27 марта россияне ударили по Харькову авиабомбой. В результате атаки 19 человек были ранены, один гражданин погиб.

Также военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии для Новини.LIVE объяснил, зачем оккупанты применили бомбу для обстрела Харькова.