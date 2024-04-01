Росіяни впустили ракету та дві авіабомби на власні міста — що відомо

Уламок ракети. Фото: росЗМІ

Російські військові під час атак на Україну знову впустили боєприпаси на власні території. Так, у Красноармійську Саратовської області Росії в неділю, 31 березня, знайшли уламки однієї з ракет.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними ЗМІ, під час пуску бойова частина ракети Х-101 здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська.

Уламок ракети. Фото: росЗМІ

Фрагменти були знайдені о сьомій ранку за 400 метрів від житлового будинку.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас місцева влада офіційно не коментувала ситуацію.

Також місцеві Telegram-канали пишуть, що військові впустили з літаків дві авіабомби ФАБ-500 на Бєлгородську область.

Відомо, що одну з них знайшли 31 березня у районі хутора Ніна, а в районі села Крюкове знайшли вирву, в якій лежить така ж авіаційна бомба.

За два останні тижні російські літаки впустили на території Бєлгородської області близько 14 авіабомб.

Нагадаємо, 28 березня військові літаки окупантів впустили дві авіаційні бомби на російські території. Постраждали населені пункти у Бєлгородській області.

Також ми писали, що 27 березня росіяни вдарили по Харкову авіабомбою. Внаслідок атаки 19 людей були поранені, один громадянин загинув.