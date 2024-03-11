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Россияне жалуются на массовый сбой в работе цифровых сервисов

11 марта 2024 10:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне жалуются на массовый сбой в работе цифровых сервисов
Девушка с мобильным телефоном в руках. Иллюстративное фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В РФ произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов. Перебои зафиксированы как в Москве, так и в других регионах страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что об этом известно

Одной из сервисных проблем стал сбой в функционировании транспортных карт "Тройка". Пользователи в Москве, Московской области и 38 других регионах РФ сообщили утром 11 марта о невозможности пополнения карт и получения билетов.

По информации из приложения "Тройка. Пополнение и проверка" для смартфонов, пассажирам сообщено об аварии сервера, препятствующей их повседневным операциям.

Проблемы также оказали влияние на оплату проезда в Казанском метрополитене, где назначенные кассы и ручные валидаторы стали единственной альтернативой.

Официальное приложение для поиска и оплаты парковочных мест в Москве также не работает, что привело к недовольству российских пользователей.

Напомним, что до этого в России в доменной зоне RU произошел масштабный сбой. Интернет этой зоны не работал во всех регионах РФ.

Также мы писали о том, что в Instagram и Facebook произошел масштабный сбой.

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интернет
сбой
связь
Россия

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