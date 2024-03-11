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Росіяни скаржаться на масовий збій у роботі цифрових сервісів

11 березня 2024 10:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни скаржаться на масовий збій у роботі цифрових сервісів
Дівчина з мобільним телефон у руках. Ілюстративне фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У РФ стався масовий збій у роботі цифрових сервісів. Перебої зафіксовані як у самій Москві, так і в інших регіонах країни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що про це відомо

Однією з сервісних проблем став збій у функціонуванні транспортних карток "Трійка". Користувачі в Москві, Московській області та 38 інших регіонах РФ повідомили вранці 11 березня про неможливість поповнення карт та отримання квитків.

За інформацією з додатка "Трійка. Поповнення та перевірка" для смартфонів, пасажирам повідомлено про аварію сервера, що перешкоджає їхнім повсякденним операціям.

Проблеми також вплинули на оплату проїзду в Казанському метрополітені, де призначені каси та ручні валідатори стали єдиною альтернативою.

Офіційний додаток для пошуку та оплати місць паркування в Москві також не працює, що призвело до невдоволення російських користувачів.

Нагадаємо, що до цього в Росії в доменній зоні RU стався масштабний збій. Інтернет цієї зони не працював у всіх регіонах РФ.

Також до цього ми писали про те, що в Instagram та Facebook стався масштабний збій. 

росіяни
інтернет
збій
зв'язок
Росія

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