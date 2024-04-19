Россияне жалуются на дождь из обломков в Белгороде — что происходит

Взрывы в Белгороде ночью. Иллюстративное фото: скришот

В российском Белгороде гремят взрывы в ночь на пятницу, 19 апреля. В то же время, со взрывами в городе звучала воздушная тревога. По словам местных, наблюдается дождь из осколков.

Об этом сообщают российские местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Белгороде 19 апреля

Так, в Белгороде во время объявления воздушной тревоги раздавались взрывы.

Позже местные жители стали жаловаться на падение осколков с неба.

Внимание! 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!

По информации некоторых российских пабликов, "Белгород отбивает мощный ракетный налет".

Напомним, что взрывы в российском Белгороде стали чуть ли не регулярными. Так, недавно местные жаловались на атаку беспилотников на область, в результате чего возник пожар.

Также мы писали, что в начале апреля в Белгороде было несколько "прилетов". Несмотря на то, что власти сообщали об "сбитии", в городе горели дома и авто.