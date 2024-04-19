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Россияне жалуются на дождь из обломков в Белгороде — что происходит

19 апреля 2024 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне жалуются на дождь из обломков в Белгороде — что происходит
Взрывы в Белгороде ночью. Иллюстративное фото: скришот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском Белгороде гремят взрывы в ночь на пятницу, 19 апреля. В то же время, со взрывами в городе звучала воздушная тревога. По словам местных, наблюдается дождь из осколков.

Об этом сообщают российские местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Белгороде 19 апреля

Так, в Белгороде во время объявления воздушной тревоги раздавались взрывы.

Позже местные жители стали жаловаться на падение осколков с неба.

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По информации некоторых российских пабликов, "Белгород отбивает мощный ракетный налет".

Напомним, что взрывы в российском Белгороде стали чуть ли не регулярными. Так, недавно местные жаловались на атаку беспилотников на область, в результате чего возник пожар.

Также мы писали, что в начале апреля в Белгороде было несколько "прилетов". Несмотря на то, что власти сообщали об "сбитии", в городе горели дома и авто.

взрыв
Белгородская область
Бєлгород
Россия
атака

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