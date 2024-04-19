Росіяни скаржаться на дощ з уламків в Бєлгороді — що відбувається
У російському Бєлгороді гримлять вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 квітня. Водночас із вибухами в місті лунала повітряна тривога. За словами місцевих, спостерігається дощ із уламків.
Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Бєлгороді 19 квітня
Так, у Бєлгороді під час оголошення повітряної тривоги лунали вибухи.
Пізніше місцеві жителів почали скаржитися на падіння уламків із неба.
Увага! 18+ На відео присутня ненормативна лексика!
За інформацією деяких російських пабліків, "Бєлгород відбиває потужний ракетний наліт".
Нагадаємо, що вибухи в російському Бєлгороді стали ледь не регулярними. Так, нещодавно місцеві скаржилися на атаку безпілотників на область, внаслідок чого виникла пожежа.
Також ми писали, що на початку квітня в Бєлгороді було кілька "прильотів". Попри те, що влада повідомляла про "збиття", в місті палали будинки та авто.
Читайте Новини.LIVE!