Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росіяни скаржаться на дощ з уламків в Бєлгороді — що відбувається arrow

Росіяни скаржаться на дощ з уламків в Бєлгороді — що відбувається

19 квітня 2024 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни скаржаться на дощ з уламків в Бєлгороді — що відбувається
Вибухи в Бєлгороді вночі. Ілюстративне фото: скришот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Бєлгороді гримлять вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 квітня. Водночас із вибухами в місті лунала повітряна тривога. За словами місцевих, спостерігається дощ із уламків.

Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Бєлгороді 19 квітня

Так, у Бєлгороді під час оголошення повітряної тривоги лунали вибухи.

Пізніше місцеві жителів почали скаржитися на падіння уламків із неба.

Увага! 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

За інформацією деяких російських пабліків, "Бєлгород відбиває потужний ракетний наліт".

Нагадаємо, що вибухи в російському Бєлгороді стали ледь не регулярними. Так, нещодавно місцеві скаржилися на атаку безпілотників на область, внаслідок чого виникла пожежа.

Також ми писали, що на початку квітня в Бєлгороді було кілька "прильотів". Попри те, що влада повідомляла про "збиття", в місті палали будинки та авто.

вибух
Бєлгородська область
Бєлгород
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість