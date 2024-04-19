Росіяни скаржаться на дощ з уламків в Бєлгороді — що відбувається

Вибухи в Бєлгороді вночі. Ілюстративне фото: скришот

У російському Бєлгороді гримлять вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 квітня. Водночас із вибухами в місті лунала повітряна тривога. За словами місцевих, спостерігається дощ із уламків.

Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали.

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Так, у Бєлгороді під час оголошення повітряної тривоги лунали вибухи.

Пізніше місцеві жителів почали скаржитися на падіння уламків із неба.

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За інформацією деяких російських пабліків, "Бєлгород відбиває потужний ракетний наліт".

Нагадаємо, що вибухи в російському Бєлгороді стали ледь не регулярними. Так, нещодавно місцеві скаржилися на атаку безпілотників на область, внаслідок чого виникла пожежа.

Також ми писали, що на початку квітня в Бєлгороді було кілька "прильотів". Попри те, що влада повідомляла про "збиття", в місті палали будинки та авто.