Россияне готовят подростков для войны в Украине

Новобранцы российской армии. Фото: росСМИ

Россияне отправляют детей с временно оккупированных украинских территорий в военные лагеря для подготовки. В будущем, когда подростки станут совершеннолетними, Россия планирует вовлекать их в боевые действия.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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С временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей россияне планируют отправить более двух тысяч детей в так называемые "лагеря военной подготовки". Когда дети станут совершеннолетними, их планируют отправлять для участия в боевых действиях, в том числе против Украины.

По информации ЦНС, отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. В первую очередь обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке будущего воина.

Детей будут отправлять в Волгоградскую область, но в дальнейшем оккупанты планируют создать такие лагеря и на временно оккупированных украинских территориях.

"Такие действия российских оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мерам нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования", — говорится в сообщении ЦНС.

В минувшие выходные, 1 и 2 июня, представители Благотворительного фонда Save Ukraine вернули с оккупированных территорий шесть маленьких украинцев. Трое из этих детей — полусироты.

Украина сверхчеловеческим усилием смогла вернуть 400 детей, которые РФ незаконно вывезла на свою территорию из временно оккупированной Украины. Это произошло благодаря большой командной работе, в том числе посредничеству Катара.