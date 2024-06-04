Росіяни готують підлітків для війни в Україні

Новобранці російської армії. Фото: росЗМІ

Росіяни відправляють дітей із тимчасово окупованих українських територій у військові табори для вишколу. У майбутньому, коли підлітки стануть повнолітніми, Росія планує залучати їх до бойових дій.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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З тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей росіяни планують відправити понад дві тисячі дітей у так звані "табори військового вишколу". Коли діти стануть повнолітніми, їх планують відправляти для участі в бойових діях, в тому числі і проти України.

За інформацією ЦНС, відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічної обробки майбутнього вояки.

Наразі дітей відправлятимуть у Волгоградську область, але надалі окупанти планують створити такі табори і на тимчасово окупованих українських територіях.

"Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", — йдеться в повідомленні ЦНС.

Минулими вихідними, 1 та 2 червня, представники Благодійного фонду Save Ukraine повернули з окупованих територій шістьох маленьких українців. Троє з цих дітей напівсироти.

Україна надлюдськими зусиллями змогла повернути 400 дітей, які РФ незаконно вивезла на свою територію із тимчасово окупованої України. Це сталося завдяки великій командній роботі, зокрема й посередництву Катару.