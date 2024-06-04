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У Зеленського назвали основні складнощі у поверненні викрадених українських дітей із РФ

4 червня 2024 06:37
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки дітей повернула Україна із РФ: названа цифра
Дар’я Герасимчук. Фото: скриншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна надлюдськими зусиллями змогла повернути 400 дітей, які РФ незаконно вивезла на свою територію із тимчасово окупованої України. Це сталося завдяки великій командній роботі, зокрема й посередництву Катару. 

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

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"Росіяни не визнають, що викрали українських дітей і не надають доступу до них жодній міжнародній агенції Європейського Союзу і ООН. Вони не повідомляють жодних персональних даних про дітей, а вони у свою чергу не мають змоги повідомити про своє місцезнаходження", — уточнила Герасимчук.

За її словами, це і є проблемою неможливості повернення викрадених українських дітей. Ба більше, росіяни навіть не хочуть віддавати їх навіть у випадках, коли за ними приїжджають їхні біологічні родичі.

"Спецслужби РФ вчиняють жахливі допити рідним дитини, які приїхали за нею. Одна з таких бабусь не витримала 12-годинного допиту і в неї зупинилося серце. Відтак ми не змогли повернути до України її двох онучок", — розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої. 

Нагадаємо, за словами Генпрокурора України Андрія Костіна, серед 129 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Офісом Генерального прокурора, більше 3 800 злочинів стосується українських дітей.

росіяни
викрадення
Офіс президента
війна в Україні
діти

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