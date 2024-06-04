Скільки дітей повернула Україна із РФ: названа цифра

У Зеленського назвали основні складнощі у поверненні викрадених українських дітей із РФ
Україна надлюдськими зусиллями змогла повернути 400 дітей, які РФ незаконно вивезла на свою територію із тимчасово окупованої України. Це сталося завдяки великій командній роботі, зокрема й посередництву Катару.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.
"Росіяни не визнають, що викрали українських дітей і не надають доступу до них жодній міжнародній агенції Європейського Союзу і ООН. Вони не повідомляють жодних персональних даних про дітей, а вони у свою чергу не мають змоги повідомити про своє місцезнаходження", — уточнила Герасимчук.
За її словами, це і є проблемою неможливості повернення викрадених українських дітей. Ба більше, росіяни навіть не хочуть віддавати їх навіть у випадках, коли за ними приїжджають їхні біологічні родичі.
"Спецслужби РФ вчиняють жахливі допити рідним дитини, які приїхали за нею. Одна з таких бабусь не витримала 12-годинного допиту і в неї зупинилося серце. Відтак ми не змогли повернути до України її двох онучок", — розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої.
Нагадаємо, за словами Генпрокурора України Андрія Костіна, серед 129 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Офісом Генерального прокурора, більше 3 800 злочинів стосується українських дітей.
Читайте Новини.LIVE!