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У Зеленского назвали основные сложности в возвращении похищенных украинских детей из РФ

4 июня 2024 06:37
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько детей вернула Украина из РФ: названа цифра
Дарья Герасимчук. Фото: скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина сверхчеловеческими усилиями смогла вернуть 400 детей, которые РФ незаконно вывезла на свою территорию из временно оккупированной Украины. Это случилось благодаря большой командной работе, в том числе и посредничеству Катара.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Дарья Герасимчук, советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

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"Россияне не признают, что похитили украинских детей и не предоставляют доступ к ним ни одному международному агентству Европейского Союза и ООН. Они не сообщают никаких персональных данных о детях, а те в свою очередь не могут сообщить о своем местонахождении", — уточнила Герасимчук.

По ее словам, это и есть проблема невозможности возвращения похищенных украинских детей. Более того, россияне даже не хотят отдавать их даже в тех случаях, когда за ними приезжают их биологические родственники.

"Спецслужбы РФ совершают ужасные допросы родным ребенка, которые приехали за ней. Одна из таких бабушек не выдержала 12-часового допроса и у нее остановилось сердце. Следовательно, мы не смогли вернуть в Украину ее двух внучек", — рассказала советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Напомним, по словам Генпрокурора Украины Андрея Костина, среди 129 тысяч военных преступлений, зарегистрированных Офисом Генерального прокурора, более 3 800 преступлений касается украинских детей.

россияне
похищение
Офис президента
война в Украине
дети

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