Россияне распространили фейк о покушении Украины на Макрона — как готовился враг

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: ОП

Украина и Франция в пятницу, 16 февраля, подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Для этого президент Владимир Зеленский посетит Париж. К визиту заранее начали готовиться россияне, решившие распространить очередной фейк.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фейк россиян о покушении на Макрона

Начиная с 13 февраля, российские боты и страницы пророссийского направления начали распространять в соцсетях фейк о том, что Украина якобы готовила покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона. Враг выдумал, что из-за этого французский лидер был вынужден отменить свой визит в Украину, запланированный на 14-15 февраля.

Основным "козырем" для провокаторов оказалось короткое 41-секундное видео, на котором ведущий телеканала France 24 презентует материал под заголовком "Франция предупредила о возможном покушении на президента". Это видео, со ссылкой на источник, как утверждается, связанный с французской разведкой, рассказывает, что украинское руководство считалось организатором покушения на жизнь Макрона с целью "привлечь внимание мирового сообщества к Украине и побудить к увеличению поставок оружия в Украину". Ответственность Киев якобы планировал переложить на Россию, обвинив ее в террористических методах войны.

Ведущий телеканала France 24. Фото: spravdi.gov.ua

Согласно исследованию экспертов, телеканал France 24 не создавал материалов такого характера. Показанная фейковая видеозапись была создана искусственным интеллектом, но россияне не уделили внимания качеству. Ведущий начал "говорить" с ошибками, характерными для машинного перевода. Кроме того, его мимика выглядела неестественно.

Также в сети распространялись "документы", включая скриншоты переписки в Telegram, где участники разговора обсуждали план покушения на Макрона. Россияне заявили, что "куратором операции" якобы должен быть глава ГУР Кирилл Буданов, а исполнителями — украинские военные.

Скриншоты переписки в Telegram. Фото: spravdi.gov.ua

Согласно дополнительным комментариям от распространителей-ботов, скриншоты, как утверждается, якобы были предоставлены людьми, окружающими экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Россияне заявили, что "именно он предупредил Францию об опасности", ведь якобы боялся, что в случае провала операции ответственность "повесят" на него.

Следует отметить, что текст имеет явные признаки того, что его настоящие авторы не владеют украинским языком.

"Почему эту информационную провокацию следует считать именно российской? Первая публикация этого "вброса" в Telegram появилась 13 февраля на русскоязычном канале @kotreal, который называется "Кот Костян — официальный канал", — говорится в материале.

Впоследствии фейк подхватили другие русскоязычные каналы.

Напомним, оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область. В городской военной администрации опровергли эту информацию.

Также гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо распространяет дезинформацию о том, что Украине якобы нужно мобилизовать женщин и даже детей на войну из-за больших потерь Вооруженных сил Украины. За источник у оккупанта заявление руководителя Спецштаба Украины в Бундесвере генерала Фройдинга.