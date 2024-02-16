Росіяни поширили фейк про замах України на Макрона — як готувався ворог

Український лідер Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон. Фото: ОП

Україна та Франція у п'ятницю, 16 лютого, підпишуть угоду про безпекові гарантії. Для цього президент Володимир Зеленський відвідає Париж. До візиту заздалегідь почали готуватися росіяни, які вирішили поширити черговий фейк.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фейк росіян про замах на Макрона

Починаючи з 13 лютого російські боти та сторінки проросійського спрямування почали поширювати у соцмережах фейк по те, що Україна нібито готувала замах на президента Франції Емманюеля Макрона. Ворог видумав, що через це французький лідер був змушений скасувати свій візит до України, запланований на 14-15 лютого.

Основним "козирем" для провокаторів виявилося коротке 41-секундне відео, на якому ведучий телеканалу France 24 презентує матеріал під заголовком "Франція попередила про можливий замах на президента". Це відео, з посиланням на джерело, як стверджується, зв'язане з французькою розвідкою, розповідає, що українське керівництво вважалося організатором замаху на життя Макрона з метою "привернути увагу світової спільноти до України та спонукати до збільшення поставок зброї в Україну". Відповідальність Київ нібито планував перекласти на Росію, звинувативши її у терористичних методах війни.

Ведучий телеканалу France 24. Фото: spravdi.gov.ua

Згідно з дослідженням експертів, телеканал France 24 не створював матеріалів такого характеру. Показаний фейковий відеозапис був створений штучним інтелектом, але росіяни не приділили уваги якості. Ведучий почав "говорити" з помилками, характерними для машинного перекладу. Крім того, його міміка виглядала неприродно.

Також в мережі поширювалися "документи", включаючи скриншоти листування у Telegram, де учасники розмови обговорювали план замаху на Макрона. Росіяни заявили, що "куратором операції" нібито мав бути очільник ГУР Кирило Буданов, а виконавцями — українські військові.

Скриншоти листування у Telegram. Фото: spravdi.gov.ua

Згідно з додатковими коментарями від розповсюджувачів-ботів, скриншоти, як стверджується, нібито були надані людьми, що оточують ексголовкому ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявили, що "саме він попередив Францію про небезпеку", адже нібито боявся, що у випадку провалу операції відповідальність "повісять" на нього.

Варто зазначити, що текст має явні ознаки того, що її справжні автори не володіють українською мовою.

"Чому цю інформаційну провокацію слід вважати саме російською? Перша публікація цього "вкиду" у Telegram з’явилася 13 лютого на російськомовному каналі @kotreal, що має назву "Кот Костян – официальный канал", — йдеться у матеріалі.

Згодом фейк підхопили інші російськомовні канали.

Нагадаємо, окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область. У міській військовій адміністрації спростували цю інформацію.

Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповсюджує дезінформацію про те, що Україні нібито треба мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати Збройних сил України. За джерело в окупанта заява керівника Спецштабу України у Бундесвері генерала Фройдінга.