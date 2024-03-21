Россияне атаковали собственный корабль в Балтийском море — появилось эпичное видео

Уничтоженный российский корабль "Капитан Лобанов". Фото: росСМИ

Россияне во время проведения учений в Балтийском море нанесли удар по своему рыболовному судну "Капитан Лобанов". Три члена экипажа погибли, а сам корабль затонул.

Об этом сообщили российские СМИ.

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В сети распространили информацию о затоплении корабля "Капитан Лобанов". Стало известно, что авария произошла 19 марта в Балтийском море под Калининградом. Оккупанты атаковали собственное гражданское судно, в результате чего на нем возник пожар. На видео видно, как с корабля поднимается большое облако черного дыма, а рядом с ним в этот момент находилось другое судно.

Российские медиа указывают, что трое членов экипажа погибли из-за пожара. А траулер пошел ко дну недалеко от города Пионерский.

Напомним, в Крыму на дно пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после возможной атаки украинских БпЛА.

Также мы писали, что 21 марта после месячной паузы российские войска снова вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя. В Силах обороны юга рассказали, чем это грозит украинцам.