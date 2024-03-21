Росіяни атакували власний корабель у Балтійському морі — з'явилось епічне відео

Знищений російський корабель "Капітан Лобанов". Фото: росЗМІ

Росіяни під час проведення навчань у Балтійському морі завдали удару по своєму риболовецькому судну "Капітан Лобанов". Троє членів екіпажу загинули, а сам корабель затонув.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Затоплення росіянами свого корабля "Капітан Лобанов"

У мережі поширили інформацію про затоплення корабля "Капітан Лобанов". Стало відомо, що аварія сталася 19 березня у Балтійському морі під російським Калінінградом. Окупанти атакували власне цивільне судно, внаслідок чого на ньому виникла пожежа. На відео видно, як з корабля підіймається велика хмара чорного диму, а поруч з ним також в цей момент перебувало інше судно.

Російські медіа вказують, що троє членів екіпажу загинули через пожежу. А траулер пішов на дно недалеко від міста Піонерський.

Нагадаємо, у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.

Також ми писали, що 21 березня після місячної паузи російські війська знову вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії. В Силах оборони півдня розповіли, чим це загрожує для українців.