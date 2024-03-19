Під Калінінградом вибухнув і затонув російський траулер "Капітан Лобанов"

Траулер "Капітан Лобанов". Фото: росЗМІ

Російський траулер "Капітан Лобанов" затонув у Балтійському морі неподалік від Калінінграда. Попередньо на борту корабля стався вибух.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 19 березня.

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На борту російського корабля стався вибух

За попередньою інформацією, вибух стався у Балтійському морі у 10-мильній зоні, недалеко від узбережжя Калінінградської області.

Сигнал лиха корабель подав близько 11 години ранку. Причини вибуху невідомі.

На борту траулера було семеро людей екіпажу, четверо постраждали. Також відомо про одного загиблого.

Влада вже оголосила, що сім'я загиблого отримає один млн рублів. Сім'ї постраждалих — по 500 тисяч рублів.

Таке вже траплялося

"Капітан Лобанов" тоне не вперше. У 2021 році судно завалилося набік під час спуску на воду. Тоді воно частково затонуло.

Внаслідок того інциденту ніхто не постраждав.

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