Под Калининградом взорвался и затонул российский траулер "Капитан Лобанов"

Траулер "Капитан Лобанов". Фото: росСМИ

Российский траулер "Капитан Лобанов" затонул в Балтийском море недалеко от Калининграда. Предварительно на борту корабля произошел взрыв.

Об этом сообщают РосСМИ во вторник, 19 марта.

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На борту российского корабля произошел взрыв

По предварительной информации, взрыв произошел в Балтийском море в 10-мильной зоне, недалеко от побережья Калининградской области.

Сигнал бедствия корабль подал около 11 часов утра.

На борту траулера находились семь человек экипажа, четверо пострадали. По словам источников, как минимум один человек погиб. Причины взрыва неизвестны.

Такое уже случалось

"Капитан Лобанов" тонет не в первый раз. В 2021 году судно завалилось в сторону при спуске на воду. Тогда оно частично затонуло.

В результате этого инцидента никто не пострадал.

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