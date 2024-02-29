Россия останавливает экспорт бензина на полгода — с чем это связано
Россия на полгода приостанавливает экспорт бензина из-за регулярных атак дронов и пожаров. Решение было принято после того, как в течение января-февраля были атакованы около 10 заводов и нефтебаз в РФ.
Об этом сообщает Forbes.
Приостановка экспорта бензина Россией
С 1 марта российское правительство введет полугодовой запрет на экспорт бензина в другие страны из-за серии атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы в РФ и аварий.
Представитель вице-премьера России Александр Новак заявил, что запрет должен помочь удержать цены в сезон возросшего спроса на горючее на фоне сокращения производства.
Российские СМИ уточнили, что запрет не будет касаться согласованных поставок в ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, а также оккупированных Южной Осетии и Абхазии.
Это решение было принято после ряда пожаров на нефтеперерабатывающих заводах в России. В январе-феврале были атакованы около 10 заводов и нефтебаз в РФ.
Официально украинские спецслужбы не подтверждают причастность к атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и называют их "инцидентами".
"Официально спецслужбы не берут ответственность за атаки. Однако такие инциденты будут продолжаться", — сказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.
Напомним, 15 февраля в Курской области РФ произошел масштабный пожар на нефтебазе. Местные власти заявили, что причина возгорания — атака дронов.
Несколькими днями ранее, 13 февраля в Москве горел нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.
А еще один нефтеперерабатывающий завод загорелся в Северском районе Краснодарского края РФ 9 февраля. По сообщениям местных пабликов, перед пожаром жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.
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