Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Россия останавливает экспорт бензина на полгода — с чем это связано arrow

Россия останавливает экспорт бензина на полгода — с чем это связано

29 февраля 2024 11:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия останавливает экспорт бензина на полгода — с чем это связано
Экспорт бензина. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия на полгода приостанавливает экспорт бензина из-за регулярных атак дронов и пожаров. Решение было принято после того, как в течение января-февраля были атакованы около 10 заводов и нефтебаз в РФ. 

Об этом сообщает Forbes.

Читайте также:

Приостановка экспорта бензина Россией

С 1 марта российское правительство введет полугодовой запрет на экспорт бензина в другие страны из-за серии атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы в РФ и аварий.

Представитель вице-премьера России Александр Новак заявил, что запрет должен помочь удержать цены в сезон возросшего спроса на горючее на фоне сокращения производства.

Российские СМИ уточнили, что запрет не будет касаться согласованных поставок в ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, а также оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

Это решение было принято после ряда пожаров на нефтеперерабатывающих заводах в России. В январе-феврале были атакованы около 10 заводов и нефтебаз в РФ.

null
Отметки горящих в РФ нефтяных объектов в начале 2024 года. Фото: Forbes

Официально украинские спецслужбы не подтверждают причастность к атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и называют их "инцидентами".

"Официально спецслужбы не берут ответственность за атаки. Однако такие инциденты будут продолжаться", — сказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

Напомним, 15 февраля в Курской области РФ произошел масштабный пожар на нефтебазе. Местные власти заявили, что причина возгорания — атака дронов.

Несколькими днями ранее, 13 февраля в Москве горел нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

А еще один нефтеперерабатывающий завод загорелся в Северском районе Краснодарского края РФ 9 февраля. По сообщениям местных пабликов, перед пожаром жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.

бензин
экспорт
дроны
ГУР
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году