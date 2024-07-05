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Россия угрожает безопасности европейских стран, — Бербок

5 июля 2024 06:19
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Чекарёва Мария
редактор
Министр МИД Германии Анналена Бербок заявила, что РФ представляет угрозу безопасности Европы
Анналена Бербок. Фото: ostwest.tv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Россия представляет угрозу безопасности Европы. В связи с этим НАТО должно и дальше поддерживать Украину.

Как сообщает издание Der Standart, такое заявление сделала на заседании Бундестага министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Скриншот материала Der Standart

Что говорит глава немецкого МИД о поддержке Украины

"В обозримом будущем Россия останется самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе. Запад должно принять меры по защите свободы и демократии. Мы это не выбирали. Мы этого не хотели", — заявила Бербок.

Также она добавила, что на ее стране сейчас лежит особая ответственность, ведь благодаря своей политике по отношению к России Германия сумела вернуть себе утраченное доверие.

"Мы не должны рисковать этим во время переговоров по бюджету", — подчеркнула глава МИД.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не поддержит прекращение огня, если оно будет означать капитуляцию Украины. Также он подчеркнул, что Германия не станет стороной войны.

Ранее украинские пограничники получили от немецкого правительства более 40 грузовиков. Все эти автомобили направят на фронт и будут применять в логистических целях.

Германия МИД Европа Анналена Бербок безопасность война в Украине

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