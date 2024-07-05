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Росія загрожує безпеці європейських країн, — Бербок

5 липня 2024 06:19
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Міністр МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що РФ становить загрозу для безпеки Європи
Анналена Бербок. Фото: ostwest.tv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Росія становить загрозу для безпеки Європи. Через це НАТО має й надалі підтримувати Україну.

Як повідомляє видання Der Standart, таку заяву зробила на засіданні Бундестагу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Скриншот матеріалу Der Standart

Що каже очільниця німецького МЗС щодо підтримки України

"У доступному для огляду майбутньому Росія залишиться найбільшою загрозою для нашої безпеки і свободи в Європі. Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії. Ми це не обирали. Ми цього не хотіли", — заявила Бербок.

Також вона додала, що на її країні зараз лежить особлива відповідальність, адже завдяки своїй політиці щодо Росії Німеччина зуміла повернути собі втрачену довіру.

"Ми не повинні ризикувати цим під час переговорів щодо бюджету", — наголосила голова МЗС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, якщо воно означатиме капітуляцію України. Також він наголосив, що Німеччина не стане стороною війни.

Раніше українські прикордонники отримали від німецького уряду понад 40 вантажівок. Усі ці автівки напрявлять на фронт і застосовуватимуть у логістичних цілях.

Німеччина МЗС Європа Анналена Бербок безпека війна в Україні

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