Россия вывела свои войска из Буркина-Фасо из-за операции в Курской области

Патруль в Буркина-Фасо. Фото: росСМИ

Из-за защитной операции Вооруженных сил Украины в Курской области российское военное командование приняло решение вывести войска из Буркина-Фасо. Речь идет о частной военной компании "Медведь".

Об этом сообщает Le Monde.

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Российское военное командование приняло решение вывести из западноафриканской страны Буркина-Фасо свое подразделение, насчитывавшее 100 человек. Эта бригада под названием "Медведь" прибыла туда в мае 2024 года, чтобы поддержать хунту капитана Ибрагима Траоре, получившего власть после государственного переворота в сентябре 2022 года.

Известно, что Ибрагим Траоре был в России в июле 2023 г., чтобы принять участие в российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге. Там он встретился с Владимиром Путиным и присоединился к празднованию Дня ВМФ РФ.

Всего в Буркина-Фасо базируется около 300 российских военных. Редакция Le Monde связалась с командиром бригады "Медведи" Виктором Ермолаевым через телеграммы 22 августа после того, как 10 августа Украина начала вторжение в Курскую область. Военный подтвердил факт вывода части войск из Буркина-Фасо и добавил, что не имеет связи с Минобороны РФ.

Что известно о бригаде "Медведи"

Бригаду "Медведи" сформировали в марте 2023 года, входящей в состав российского ППК "Редут". В свою очередь "Редут" контролирует российская военная разведка.