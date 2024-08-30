Росія вивела свої війська з Буркіна-Фасо через операцію в Курській області

Патруль в Буркіна-Фасо. Фото: росЗМІ

Через захисну операцію Збройних сил України в Курській області російське військове командування прийняло рішення вивести війська з Буркіна-Фасо. Йдеться про приватну військову компанію "Ведмідь".

Про це повідомляє Le Monde.

Читайте також:

Росія виводить війська з Буркіна-Фасо

Російське військове командування прийняло рішення вивести із західноафриканської країни Буркіна-Фасо свій підрозділ, який налічував 100 осіб. Ця бригада під назвою "Ведмідь" прибула туди у травні 2024 року, щоб підтримати хунту капітана Ібрагіма Траоре, який здобув владу після державного перевороту у вересні 2022 року.

Відомо, що Ібрагім Траоре був в Росії у липні 2023 року, щоб взяти участь в російсько-африканському саміті у Санкт-Петербурзі. Там він зустрівся з Володимиром Путіним та доєднався до святкування Дня ВМФ РФ.

Загалом у Буркіна-Фасо базується приблизно 300 російських військових. Редакця Le Monde зв’язалася з командиром бригади "Ведмеді" Віктором Єрмолаєвим через телеграм 22 серпня після того, як 10 серпня Україна почала вторгнення в Курську область. Військовий підтвердив факт виведення частини військ з Буркіна-Фасо і додав, що не має зв'язку з Міноборони РФ.

Що відомо про бригаду "Ведмеді"

Бригаду "Ведмеді" сформували у березні 2023 року, яка входить до складу російського ПВК "Редут". Своєю чергою "Редут" контролює російська військова розвідка.