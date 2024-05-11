Россия сбрасывает бомбы на собственную же территорию, какая причина

Авиаснаряд упавший в Белгороде. Фото: REUTERS

За март-апрель 2024 года на Белгородскую область РФ сбросила 20 боеприпасов. Британская разведка установила, что это системная проблема, представляющая большую угрозу для гражданского населения России.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в субботу, 11 мая.

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Разведка отметила серию случаев, когда с российских самолетов смахивали боеприпасы на собственную же территорию. Хотя они летели, чтобы запустить их по целям на территории Украины.

"Данные случаи указывают на длительную несостоятельность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения" , — говорится в отчете Минобороны Британии.

К примеру, 4 мая истребитель впустил ФАБ-500 над Белгородом. Тогда местный губернатор рассказал о взрыве в результате которого были повреждены 30 домов и 10 авто, а еще пострадали пять человек. Причины не назвали.

Также 18 февраля появлялась информация о упавшей неподалеку от Белгорода Фаб-250, из-за чего пришлось эвакуировать 150 человек.

Напомним, что в Ростовской области на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе загорелась цистерна с топливом. Событие произошло без пострадавших.

Также недавно нефтеперерабатывающий завод в Калужской области атаковали беспилотниками. Это произошло благодаря спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.