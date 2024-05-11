Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Россия сбрасывает боеприпасы на Белгородскую область — Британская разведка назвала причину arrow

Россия сбрасывает боеприпасы на Белгородскую область — Британская разведка назвала причину

11 мая 2024 14:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Россия сбрасывает бомбы на собственную же территорию, какая причина
Авиаснаряд упавший в Белгороде. Фото: REUTERS
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

За март-апрель 2024 года на Белгородскую область РФ сбросила 20 боеприпасов. Британская разведка установила, что это системная проблема, представляющая большую угрозу для гражданского населения России.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в субботу, 11 мая.

Читайте также:

Сброшено 20 бомб только за март-апрель 2024 года, какая причина

Разведка отметила серию случаев, когда с российских самолетов смахивали боеприпасы на собственную же территорию. Хотя они летели, чтобы запустить их по целям на территории Украины.

"Данные случаи указывают на длительную несостоятельность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения" , — говорится в отчете Минобороны Британии.

К примеру, 4 мая истребитель впустил ФАБ-500 над Белгородом. Тогда местный губернатор рассказал о взрыве в результате которого были повреждены 30 домов и 10 авто, а еще пострадали пять человек. Причины не назвали.

Также 18 февраля появлялась информация о упавшей неподалеку от Белгорода Фаб-250, из-за чего пришлось эвакуировать 150 человек.

Напомним, что в Ростовской области на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе загорелась цистерна с топливом. Событие произошло без пострадавших.

Также недавно нефтеперерабатывающий завод в Калужской области атаковали беспилотниками. Это произошло благодаря спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Великобритания
разведка
обстрелы
ракеты
война в Украине
Россия
авиабомба
бомба
Белгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина