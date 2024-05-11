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Росія скидає боєприпаси на Білгородську область — Британська розвідка назвала причину

11 травня 2024 14:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Росія скидає бомби на власну ж територію, яка причина
Авіаснаряд впавший у Білгороді. Фото: REUTERS
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

За березень-квітень 2024 року на Білгородську область РФ скинула 20 боєприпасів. Британська розвідка встановила, що це системна проблема, яка становить велику загрозу для цивільного населення Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у суботу, 11 травня.

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Розвідка зазначила серію випадків, коли з російських літаків скидалися боєприпаси на власну ж територію. Хоча вони летіли аби запустити їх по цілях на території України.

"Дані випадки вказують на тривалу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", — йдеться у звіті Міноборони Британії.

Наприклад, 4 травня винищувач впустив ФАБ-500 над Білгородом. Тоді місцевий губернатор розповів про вибух внаслідок якого було пошкоджено 30 будинків і 10 авто, а ще постраждало п'ятеро людей. Причину не назвали.

Також 18 лютого з’являлася інформація про Фаб-250, яка впала неподалік від Білгорода, через що довелось евакуювати 150 осіб.

Нагадаємо, що у Ростовській області РФ на залізничній станції Куберле в Орловському районі загорілася цистерна з паливом. Подія сталася без постраждалих.

Також нещодавно нафтопереробний завод у Калузькій області атакували безпілотниками. Це сталося завдяки спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

Великобританія
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