Россияне боятся украинских ударов по своим аэродромам и строят укрытие.

Российский истребитель на аэродроме. Фото: росСМИ

На российском аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области на спутниковых снимках замечены нововозведенные здания. Это ангары для защиты базирующихся Су-24 и Су-34.

Журналисты издания "Defense Express" сообщили об этом 29 мая и решили выяснить, строят ли на других аэродромах такую защиту.

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Журналисты обратили внимание на то, что на обновленных снимках Google Earth на аэродроме "Мариновка" появились новые сооружения, очень похожие на ангары для защиты самолетов.

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Аналитикам Defense Express на основе спутниковых снимков удалось выяснить, что строительство таких ангаров началось еще в ноябре 2023 года.

"То есть построение этих ангаров не связано с новыми дальнобойными ударами со стороны Украины, в том числе и по авиабазам, таким как "Кущевская" на Кубани, на который минимум "два пропущенных" налета дронов. Последний из которых привел к уничтожению самолетов, включая истребителя группы "Русские Витязы". Но на этом аэродроме никаких аналогичных конструкций нет и по состоянию на сегодня, о чем также говорят спутниковые снимки", — отметили в издании.

Авиабаза "Кущевская". Скриншот спутникового фото Defense Express

Также подобных укрытий не обнаружено на спутниковых снимках авиабазы "Миллерово", а она расположена всего в 200 км от сегодняшней линии фронта.

Авиабаза "Миллерово". Скриншот спутникового фото Defense Express

Проанализировав снимки еще нескольких российских авиабаз, журналисты издания сообщают, что больше ни на одной из них нет специальных укрытий и не ведется работа по их строительству.

"То есть речь идет о малораспространенном случае, который пока замечен лишь на одной авиабазе "Мариновка" и не является системным. И на фоне этого можно задать довольно простой вопрос — а почему на российских аэродромах нет укрытий для самолетов", — подытожили в Defense Express.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обустраивают укрытие для самолетов на своем аэродроме "Мариновка" в 300 км от Украинской границы.

В результате атаки в ночь на вторник, 28 мая, на аэродроме во временно оккупированном Луганске начался пожар. Обнародованы спутниковые кадры последствий поражения.