Росіяни бояться українськихх ударів по своїх аеродромах і будують укриття

Російський винищувач на аеродромі. Фото: росЗМІ

На російському аеродромі "Мариновка", що у Волгоградській області, на супутникових знімках помічено новостворені будівлі. Це ангари для захисту Су-24 та Су-34, які там базуються.

Журналісти видання "Defense Express" повідомили про це 29 травня і вирішили з'ясувати, чи на інших аеродромах будують такий захист.

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Журналісти звернули увагу на те, що на оновлених знімках Google Earth на аеродромі "Мариновка" з'явились нові споруди, які є дуже схожими на ангари для захисту літаків.

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Аналітикам "Defense Express" на основі супутникових знімків вдалось з'ясувати, що будівництво таких ангарів розпочалось ще у листопаді 2023 року.

"Тобто побудова цих ангарів не пов'язана із новими далекобійними ударами з боку України, зокрема і по авіабазах таких як "Кущевская" на Кубані, на який мінімум "два пропущених" нальотів дронів. Останній з яких призвів до знищення літаків, включно із винищувачем групи "Русские Витязи". Але на цьому аеродромі жодних аналогічних конструкцій немає і станом на сьогодні, про що також говорять супутникові знімки", — зазначили у виданні.

Авіабаза "Кущевская". Скриншот супутникового фото Defense Express

Також подібних укриттів не виявлено на супутникових знімкахх авіабази "Миллерово", а вона розташована всього за 200 км від сьогоднішньої лінії фронту.

Авіабаза "Миллерово". Скриншот супутникового фото Defense Express

Проаналізувавши знімки ще кількох російських авіабаз, журналісти видання повідомляють, що більше ні на одній із них немає спеціальних укриттів і не ведеться робота з їх будівництва.

"Тобто мова йде про малорозповсюджений випадок, який поки помічений лише на одній авіабазі "Мариновка" і не є системним. І на фоні цього можливо поставити доволі просте питання — а чому на російських аеродромах немає укриттів для літаків", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни облаштовують укриття для літаків на своєму аеродромі "Мариновка" за 300 км від українського кордону.

У результаті атаки у ніч проти вівторка, 28 травня, на аеродромі в тимчасово окупованому Луганську зайнялась пожежа. Оприлюднено супутникові кадри наслідків ураження.