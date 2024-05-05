Ромы в Закарпатье восстановили поврежденное имущество районного ТЦК

Мужчины ремонтируют поврежденное имущество районного ТЦК. Фото: Закарпатского ОТЦК и СП / Facebook

Ромы в Закарпатье взяли на себя ответственность за беспорядки, которые произошли 3 мая возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона. Они признали свою вину и восстановили поврежденный забор и ворота Береговского районного ТЦК и СП в Виноградове.

Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП в Facebook в воскресенье, 5 мая.

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Согласно сообщению, участники событий признали, что их действия были необдуманными, агрессивными и антигосударственными, и решили восстановить нанесенные повреждения за свои средства и силы.

"Виновники события признали, что действовали слишком эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно. Все должно решаться в правовом поле", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Закарпатского ОТЦК и СП

Схватка с ТЦК

Во дворе районного ТЦК произошла потасовка между работниками территориального центра и ромами, которые обвиняли их в похищении людей. Сообщается, что это произошло после мобилизации мужчины из села Онок Береговского района.

Также во время инцидента раздались выстрелы, после которых люди начали разбегаться.

Впоследствии в полиции сообщили, что они расследуют уголовное производство по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования.

После чего в сети опубликовали видео, где жители села Онок, расположенного в Береговском районе Закарпатья, выступили со словами извинения за конфликт с работниками местного ТЦК.