Роми с Закарпаття попросили вибачення за конфлікт з ТЦК

Жінки з села Онок. Фото: скриншот з відео

В мережі опублікували відео, де мешканки села Онок, що розташоване в Берегівському районі Закарпаття, виступили зі словами вибачення за конфлікт з працівниками місцевого ТЦК. На ньому можна побачити сім жінок ромського походження, які по черзі просили пробачення за свою неприпустиму поведінку.

Відео опублікував журналіст Віталій Глагола у Telegram в суботу, 4 квітня.

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Вибачення перед ТЦК

За словами Глагола, учасниці проходили "профілактичну бесіду", яка "змусила їх переглянути свою поведінку". Однак він не уточнив, з ким саме розмовляли жінки і хто саме вплинув на них.

На відео по черзі з'являються чотири жінки, кожна з яких повторює однаковий текст: "Прошу пробачення перед військовими за вчорашні події". Потім всі сім жінок вишикувалися перед камерою і знову повторили свої вибачення.

"Ми просимо вибачення перед військовими міста Виноградова. Ми з села Онок. Більше такого не повториться. Слава Україні", — заявили вони на відео.

Сутичка з ТЦК

На подвір'ї районного ТЦК сталася бійка між працівниками територіального центру і ромами, які звинувачували їх у викраденні людей. Повідомляється, що це відбулося після мобілізації чоловіка з села Онок Берегівського району.

За словами голови ромського товариства Ласло Дюрі, на територію ТЦК роми приносили шини та підвозили пошкоджені авто.

Також під час інциденту пролунали постріли, після яких люди почали розбігатися.

Згодом в поліції повідомили, що вони розслідують кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками територіального центру комплектування. Під час сутички з ромами вони здійснили попереджувальні постріли.