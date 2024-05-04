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Ромы из Закарпатья извинились за конфликт с ТЦК

4 мая 2024 22:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Ромы из Закарпатья извинились за конфликт с ТЦК
Женщины из села Онок. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В сети опубликовали видео где жительницы села Онок, расположенного в Береговском районе Закарпатья, выступили со словами извинения за конфликт с работниками местного ТЦК. На нем можно увидеть семь женщин ромского происхождения, которые по очереди извинялись за свое недопустимое поведение.

Видео опубликовал журналист Виталий Глагола в Telegram в субботу, 4 апреля.

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Извинения перед ТЦК

По словам Глагола, участницы проходили "профилактическую беседу", которая "заставила их пересмотреть свое поведение". Однако он не уточнил, с кем именно разговаривали женщины и кто именно повлиял на них.

На видео поочередно появляются четыре женщины, каждая из которых повторяет одинаковый текст: "Прошу прощения перед военными за вчерашние события". Затем все семь женщин выстроились перед камерой и снова повторили свои извинения.

"Мы просим прощения перед военными города Виноградова. Мы из села Онок. Больше такого не повторится. Слава Украине", — заявили они на видео.

Стычка с ТЦК

Во дворе районного ТЦК произошла потасовка между работниками территориального центра и ромами, которые обвиняли их в похищении людей. Сообщается, что это произошло после мобилизации мужчины из села Онок Береговского района.

По словам главы ромского общества Ласло Дюри, на территорию ТЦК ромы приносили шины и подвозили поврежденные автомобили.

Также во время инцидента раздались выстрелы, после которых люди начали разбегаться.

Впоследствии в полиции сообщили, что они расследуют уголовное производство по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования. Во время стычки с ромами они произвели предупредительные выстрелы.

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