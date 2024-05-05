Роми на Закарпатті відновили пошкоджене майно районного ТЦК

Чоловіки ремонтують пошкоджене майно районного ТЦК. Фото: Закарпатського ОТЦК та СП / Facebook

Роми на Закарпатті взяли на себе відповідальність за заворушення, що відбулися 3 травня біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. Вони визнали свою провину та відновили пошкоджений паркан та ворота Берегівського районного ТЦК та СП в місті Виноградів.

Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook в неділю, 5 травня.

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Час відповідати за свої вчинки

Відповідно до повідомлення, учасники подій визнали, що їхні дії були необдуманими, агресивними та антидержавними, і вирішили відновити завдані пошкодження за свої кошти та сили.

"Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі. Все повинно вирішуватися в правовому полі", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Закарпатського ОТЦК та СП

Сутичка з ТЦК

На подвір'ї районного ТЦК сталася бійка між працівниками територіального центру і ромами, які звинувачували їх у викраденні людей. Повідомляється, що це відбулося після мобілізації чоловіка з села Онок Берегівського району.

Також під час інциденту пролунали постріли, після яких люди почали розбігатися.

Згодом в поліції повідомили, що вони розслідують кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками територіального центру комплектування.

Після чого в мережі опублікували відео, де мешканки села Онок, що розташоване в Берегівському районі Закарпаття, виступили зі словами вибачення за конфлікт з працівниками місцевого ТЦК.