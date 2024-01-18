Годовщина катастрофы в Броварах — воспоминания о Денисе Монастырском

Денис Монастырский. Фото: МВД

В прошлом году 18 января вертолет ГСЧС EC-225 Super Puma, где находилось руководство МВД, упал на детский сад в Броварах Киевской области. Погибли девять человек, находившихся в самолете, в том числе Денис Монастырский.

Новини.LIVE собрали воспоминания коллег и родных о Денисе Монастырском.

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Как известно, в прошлом году в этот день на вертолете ГСЧС EC-225 Super Puma в командировку летел глава МВД Денис Монастырский со своей командой. На самолете также присутствовали:

Юрий Лубкович — госсекретарь министерства;

Евгений Енин — первый заместитель;

Татьяна Шутяк — заместитель руководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко — начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности;

Николай Анацкий — фотограф.

Кроме того, на вертолете был экипаж: командир Александр Василенко, пилот Константин Коваленко и бортмеханик Иван Касьянов.

Они летели с рабочим визитом в Харьковскую и Днепропетровскую области. Вертолет вылетел из Новых Петровцев Киевской области, но в 08:00 он разбился в Броварах, упав на детский сад.

Уже 21 января команду МВД похоронили на Байковом кладбище.

Воспоминания коллег о Монастырском

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко

"Ровно год… До сих пор не верится, что эта трагедия стала реальностью, которая оборвала жизнь лучших. 14 погибших. 7 из них — руководство и работники МВД. Мы потеряли Дениса Монастырского. Замечательного профессионала своего дела, хорошего друга и украинца, который очень хотел победить и работал для нее", — говорится в сообщении Корниенко.

Он добавил, что Монастырский часть большой истории Украины, ее борьбы и команде его очень не хватает.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

"Денис... Уже один год, как тебя нет... Еще один год, как мы боремся... И я знаю, что мы победим. И я верю, что ты будешь об этом знать. Ибо в той Победе будет и твоя заслуга. Почивай с Богом, мой дорогой Друг!" — написал чиновник.

Министерство внутренних дел

"Год трагедии в Броварах. Год, как страшная авиатроща унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел. Денис Монастырский. Евгений Енин. Юрий Лубкович. Николай Анацкий. Андрей Маринченко. Михаил Павлушко. Татьяна Шутяк", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования из-за непоправимой потери для близких и государства.

Бывший начальник Броварской полиции Кирилл Самойленко

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Напомним, Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел 16 июля 2021 года. Его кандидатуру предложил Президент Украины Владимир Зеленский. Мы писали, чем он запомнился в парламенте.