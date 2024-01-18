Годовщина катастрофы в Броварах — воспоминания о Денисе Монастырском

Годовщина гибели Монастырского — воспоминания коллег и родных
В прошлом году 18 января вертолет ГСЧС EC-225 Super Puma, где находилось руководство МВД, упал на детский сад в Броварах Киевской области. Погибли девять человек, находившихся в самолете, в том числе Денис Монастырский.
Новини.LIVE собрали воспоминания коллег и родных о Денисе Монастырском.
Что произошло 18 января 2023 года
Как известно, в прошлом году в этот день на вертолете ГСЧС EC-225 Super Puma в командировку летел глава МВД Денис Монастырский со своей командой. На самолете также присутствовали:
- Юрий Лубкович — госсекретарь министерства;
- Евгений Енин — первый заместитель;
- Татьяна Шутяк — заместитель руководителя Патронатной службы МВД;
- Михаил Павлушко — начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности;
- Николай Анацкий — фотограф.
Кроме того, на вертолете был экипаж: командир Александр Василенко, пилот Константин Коваленко и бортмеханик Иван Касьянов.
Они летели с рабочим визитом в Харьковскую и Днепропетровскую области. Вертолет вылетел из Новых Петровцев Киевской области, но в 08:00 он разбился в Броварах, упав на детский сад.
Уже 21 января команду МВД похоронили на Байковом кладбище.
Воспоминания коллег о Монастырском
- Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко
"Ровно год… До сих пор не верится, что эта трагедия стала реальностью, которая оборвала жизнь лучших. 14 погибших. 7 из них — руководство и работники МВД. Мы потеряли Дениса Монастырского. Замечательного профессионала своего дела, хорошего друга и украинца, который очень хотел победить и работал для нее", — говорится в сообщении Корниенко.
Он добавил, что Монастырский часть большой истории Украины, ее борьбы и команде его очень не хватает.
- Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук
"Денис... Уже один год, как тебя нет... Еще один год, как мы боремся... И я знаю, что мы победим. И я верю, что ты будешь об этом знать. Ибо в той Победе будет и твоя заслуга. Почивай с Богом, мой дорогой Друг!" — написал чиновник.
- Министерство внутренних дел
"Год трагедии в Броварах. Год, как страшная авиатроща унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел. Денис Монастырский. Евгений Енин. Юрий Лубкович. Николай Анацкий. Андрей Маринченко. Михаил Павлушко. Татьяна Шутяк", — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования из-за непоправимой потери для близких и государства.
- Бывший начальник Броварской полиции Кирилл Самойленко
- Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины
Напомним, Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел 16 июля 2021 года. Его кандидатуру предложил Президент Украины Владимир Зеленский. Мы писали, чем он запомнился в парламенте.
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