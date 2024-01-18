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Годовщина гибели Монастырского — воспоминания коллег и родных

18 января 2024 10:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Годовщина катастрофы в Броварах — воспоминания о Денисе Монастырском
Денис Монастырский. Фото: МВД
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В прошлом году 18 января вертолет ГСЧС EC-225 Super Puma, где находилось руководство МВД, упал на детский сад в Броварах Киевской области. Погибли девять человек, находившихся в самолете, в том числе Денис Монастырский.

Новини.LIVE собрали воспоминания коллег и родных о Денисе Монастырском.

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Что произошло 18 января 2023 года

Как известно, в прошлом году в этот день на вертолете ГСЧС EC-225 Super Puma в командировку летел глава МВД Денис Монастырский со своей командой. На самолете также присутствовали:

  • Юрий Лубкович — госсекретарь министерства;
  • Евгений Енин — первый заместитель;
  • Татьяна Шутяк — заместитель руководителя Патронатной службы МВД;
  • Михаил Павлушко — начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности;
  • Николай Анацкий — фотограф.

Кроме того, на вертолете был экипаж: командир Александр Василенко, пилот Константин Коваленко и бортмеханик Иван Касьянов.

Они летели с рабочим визитом в Харьковскую и Днепропетровскую области. Вертолет вылетел из Новых Петровцев Киевской области, но в 08:00 он разбился в Броварах, упав на детский сад.

Уже 21 января команду МВД похоронили на Байковом кладбище.

Воспоминания коллег о Монастырском

  • Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко

"Ровно год… До сих пор не верится, что эта трагедия стала реальностью, которая оборвала жизнь лучших. 14 погибших. 7 из них — руководство и работники МВД. Мы потеряли Дениса Монастырского. Замечательного профессионала своего дела, хорошего друга и украинца, который очень хотел победить и работал для нее", — говорится в сообщении Корниенко.

Он добавил, что Монастырский часть большой истории Украины, ее борьбы и команде его очень не хватает.

  • Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

"Денис... Уже один год, как тебя нет... Еще один год, как мы боремся... И я знаю, что мы победим. И я верю, что ты будешь об этом знать. Ибо в той Победе будет и твоя заслуга. Почивай с Богом, мой дорогой Друг!" — написал чиновник.

  • Министерство внутренних дел

"Год трагедии в Броварах. Год, как страшная авиатроща унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел. Денис Монастырский. Евгений Енин. Юрий Лубкович. Николай Анацкий. Андрей Маринченко. Михаил Павлушко. Татьяна Шутяк", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования из-за непоправимой потери для близких и государства.

  • Бывший начальник Броварской полиции Кирилл Самойленко
  • Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Напомним, Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел 16 июля 2021 года. Его кандидатуру предложил Президент Украины Владимир Зеленский. Мы писали, чем он запомнился в парламенте.

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