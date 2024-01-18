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Річниця загибелі Монастирського — спогади колег та рідних

18 січня 2024 10:27
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Річниця катастрофи в Броварах — спогади про Дениса Монастирського
Денис Монастирський. Фото: МВС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Минулого року 18 січня гелікоптер ДСНС EC-225 Super Puma, де перебувало керівництво МВС, впав на дитячий садок у Броварах Київської області. Загинули дев'ятеро людей, які були в літаку, зокрема Денис Монастирський. 

Новини.LIVE зібрали спогади колег та рідних про Дениса Монастирського.

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Що сталося 18 січня 2023 року

Як відомо, торік у цей день на гелікоптері ДСНС EC-225 Super Puma у відрядження летів очільник МВС Денис Монастирський зі своєю командою. На літаку також були присутні:

  • Юрій Лубкович — держсекретар міністерства;
  • Євгеній Єнін — перший заступник;
  • Тетяна Шутяк — заступниця керівника Патронатної служби МВС;
  • Михайло Павлушко —  начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки;
  • Микола Анацький — фотограф. 

Крім того, на гвинтокрилі був екіпаж: командир Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко і бортмеханік Іван Касьянов. 

Вони летіли з робочим візитом на Харківщину та Дніпропетровщину. Гелікоптер вилетів із Нових Петрівців, що на Київщині, але о 08:00 він розбився в Броварах, впавши на дитячий садок. 

Вже 21 січня команду МВС поховали на Байковому кладовищі.

Спогади колег про Монастирського

  • Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко

"Рівно рік… Досі не віриться, що ця трагедія стала реальністю, яка обірвала життя кращих. 14 загиблих. 7 з них — керівництво і працівники МВС.  Ми втратили Дениса Монастирського. Чудового професіонала своєї справи, хорошого друга та українця, який дуже хотів перемоги й працював для неї", — йдеться у повідомленні Корнієнка. 

Він додав, що Монастирський — частина великої історії України, її боротьби і команді його дуже не вистачає. 

  • Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"Денисе… Уже один рік, як тебе немає… Ще один рік, як ми боремось… І я знаю, що ми переможемо. І я вірю, що ти про це знатимеш. Бо у тій Перемозі буде й твоя заслуга. Спочивай із Богом, мій дорогий Друже!" — написав урядовець. 

  • Міністерство внутрішніх справ України

"Рік трагедії у Броварах. Рік, як страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Денис Монастирський. Євгеній Єнін. Юрій Лубкович. Микола Анацький. Андрій Маринченко. Михайло Павлушко. Тетяна Шутяк", — йдеться у повідомленні.  

У відомстві висловили співчуття через непоправну втрату для близьких та держави. 

  • Колишній начальник Броварської поліції Кирило Самойленко
  • Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Нагадаємо, Дениса Монастирського призначили міністром внутрішніх справ 16 липня 2021 року. Його кандидатуру запропонував Президент України Володимир Зеленський. Ми писали, чим він запам'ятався в парламенті. 

смерть
літак
авіакатастрофа
Денис Монастирський
Бровари
спогади

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