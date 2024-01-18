Річниця катастрофи в Броварах — спогади про Дениса Монастирського

Денис Монастирський. Фото: МВС

Минулого року 18 січня гелікоптер ДСНС EC-225 Super Puma, де перебувало керівництво МВС, впав на дитячий садок у Броварах Київської області. Загинули дев'ятеро людей, які були в літаку, зокрема Денис Монастирський.

Новини.LIVE зібрали спогади колег та рідних про Дениса Монастирського.

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Що сталося 18 січня 2023 року

Як відомо, торік у цей день на гелікоптері ДСНС EC-225 Super Puma у відрядження летів очільник МВС Денис Монастирський зі своєю командою. На літаку також були присутні:

Юрій Лубкович — держсекретар міністерства;

Євгеній Єнін — перший заступник;

Тетяна Шутяк — заступниця керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко — начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки;

Микола Анацький — фотограф.

Крім того, на гвинтокрилі був екіпаж: командир Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко і бортмеханік Іван Касьянов.

Вони летіли з робочим візитом на Харківщину та Дніпропетровщину. Гелікоптер вилетів із Нових Петрівців, що на Київщині, але о 08:00 він розбився в Броварах, впавши на дитячий садок.

Вже 21 січня команду МВС поховали на Байковому кладовищі.

Спогади колег про Монастирського

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко

"Рівно рік… Досі не віриться, що ця трагедія стала реальністю, яка обірвала життя кращих. 14 загиблих. 7 з них — керівництво і працівники МВС. Ми втратили Дениса Монастирського. Чудового професіонала своєї справи, хорошого друга та українця, який дуже хотів перемоги й працював для неї", — йдеться у повідомленні Корнієнка.

Він додав, що Монастирський — частина великої історії України, її боротьби і команді його дуже не вистачає.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

"Денисе… Уже один рік, як тебе немає… Ще один рік, як ми боремось… І я знаю, що ми переможемо. І я вірю, що ти про це знатимеш. Бо у тій Перемозі буде й твоя заслуга. Спочивай із Богом, мій дорогий Друже!" — написав урядовець.

Міністерство внутрішніх справ України

"Рік трагедії у Броварах. Рік, як страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Денис Монастирський. Євгеній Єнін. Юрій Лубкович. Микола Анацький. Андрій Маринченко. Михайло Павлушко. Тетяна Шутяк", — йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили співчуття через непоправну втрату для близьких та держави.

Колишній начальник Броварської поліції Кирило Самойленко

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Нагадаємо, Дениса Монастирського призначили міністром внутрішніх справ 16 липня 2021 року. Його кандидатуру запропонував Президент України Володимир Зеленський. Ми писали, чим він запам'ятався в парламенті.