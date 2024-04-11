РФ уничтожила гектары украинских лесов за время полномасштабной войны

НПП "Святые горы" в мае 2023 года. Фото: Иван Мойсиенко

С момента начала широкомасштабного вторжения, россияне разрушили более 60 тысяч гектаров лесных массивов на временно оккупированных территориях Украины. Оценочная стоимость этих потерь составляет не менее 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщило издание NGL.media в понедельник, 8 апреля.

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Россияне уничтожили более 60 тысяч гектаров леса

Журналисты обнаружили из-за анализа спутниковых изображений, что в течение двух лет конфликта российские войска полностью уничтожили более 60 тысяч гектаров леса на оккупированных территориях.

Указывается, что общая стоимость уничтоженного леса превышает 14 млрд. грн. Это лишь непосредственные экономические потери, включающие стоимость древесины, которая могла быть получена из этих лесов. В то же время, в эту сумму не входят затраты на восстановление экологического баланса, которые могут быть значительно выше.

Уничтожение лесов в Донецкой области

В Донецкой области среди наиболее поврежденных природных территорий – национальный природный парк "Святые горы", расположенный в Краматорском и Бахмутском районах. С начала вторжения РФ 80% парка были уничтожены в результате боевых действий.

Территория лесов ГП "Северодонецкое лесоохотничье хозяйство" и ГП "Новоайдарское ЛГХ" в сентябре 2023 года. Фото: NGL.media

Карта полностью уничтоженных лесов. Фото: NGL.media

Опасность уничтожения лесов в Луганской области

Кроме того, в Луганской области, где до конфликта лесистость составляла всего 11%, российские военные совершают масштабную вырубку лесов. В этом регионе, преимущественно степном, леса имеют важное значение, поскольку они защищают от песчаных бурь, удерживают влажность и предотвращают эрозию почвы.

Территория ГП "Кременское лесоохотничье хозяйство" в сентябре 2023 года. Фото: NGL.media

Снижение лесов Харьковской области

На сегодняшний день примерно 40-45% лесных территорий Харьковщины заминированы или повреждены огнем.

В 2022 году, во время оккупации Херсонщины, которая отмечается низким уровнем лесистости (около 5%), лесные массивы получили значительные повреждения из-за пожаров, обстрелов и незаконной вырубки деревьев.

Затопление лесов

Кроме того, в результате подрыва плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года леса на левом берегу Днепра были серьезно повреждены. Затопило около 55 тысяч гектаров леса.

Напомним, что россияне устанавливают свои вышки связи на ВОТ.

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