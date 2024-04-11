РФ знищила гектари українських лісів за час повномасштабної війни

НПП "Святі гори" у травні 2023 року. Фото: Іван Мойсієнко

З моменту початку широкомасштабного вторгнення росіяни зруйнували більше ніж 60 тисяч гектарів лісових масивів на тимчасово окупованих територіях України. Оціночна вартість цих втрат становить не менше 14 мільярдів гривень.

Про це повідомило видання NGL.media у понеділок, 8 квітня.

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Росіяни знищили понад 60 тисяч гектарів лісу

Журналісти виявили через аналіз супутникових зображень, що протягом двох років конфлікту російські війська повністю знищили понад 60 тисяч гектарів лісу на окупованих територіях.

Зазначається, що загальна вартість знищеного лісу перевищує 14 мільярдів гривень. Це лише безпосередні економічні втрати, які включають вартість деревини, що могла бути отримана з цих лісів. Водночас у цю суму не входять витрати на відновлення екологічного балансу, які можуть бути значно вищими.

Знищення лісів на Донеччині

На Донеччині серед найбільш пошкоджених природних територій — національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення РФ 80% парку було знищено в результаті бойових дій.

Територія лісів ДП "Сєвєродонецьке лісомисливське господарство" та ДП "Новоайдарське ЛМГ" у вересні 2023 року. Фото: NGL.media

Мапа повністю знищених лісів. Фото: NGL.media

Небезпека знищення лісів на Луганщині

Крім того, в Луганській області, де до конфлікту лісистість становила лише 11%, російські військові здійснюють масштабну вирубку лісів. У цьому регіоні, який переважно є степовим, ліси мають важливе значення, оскільки вони захищають від піщаних бур, утримують вологість і запобігають ерозії ґрунту.

Територія ДП "Кремінське лісомисливське господарство" у вересні 2023 року. Фото: NGL.media

Зниження лісів Харківської області

На сьогодні приблизно 40-45% лісових територій Харківщини заміновані або пошкоджені вогнем.

У 2022 році, під час окупації Херсонщини, яка відзначається низьким рівнем лісистості (близько 5%), лісові масиви зазнали значних ушкоджень через пожежі, обстріли та незаконну вирубку дерев.

Затоплення лісів

Крім того, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року ліси на лівому березі Дніпра були серйозно пошкоджені. Затопило приблизно 55 тисяч гектарів лісу.

Нагадаємо, що росіяни встановлюють свої вишки звʼязку на ТОТ.

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