РФ продолжает информационную операцию "Перун" — какая цель

Российская пропаганда. Иллюстративное фото: EPA

Российские пропагандисты продолжают проводить активную фазу информационной операции "Перун". Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 13 марта.

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Информационная операция "Перун"

"Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создать условия для решения задач" так называемой "сво", — говорится в сообщении.

Известно, что россияне проводят данную операцию также на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.

К участию в ней привлекают подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" и шпионов "главного управления разведки РФ".

Среди запланированных мер врага:

дискредитация украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации с выгодных для Кремля позиций;

распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных украинских территориях;

формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.

Пропагандисты используют как уже давно известные, так и только что придуманные фейковые нарративы:

о якобы планировании государственного переворота в Киеве;

обвинение Украины в начале боевых действий на Донбассе;

массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и т.д.

ГУР предупредило, что пиком активизации пропагандистских мер будет день так называемых президентских выборов РФ, а завершение сделки планируется до 30 июня этого года.

Скриншот поста ГУР

Напомним, Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

А представитель ГУР Андрей Юсов назвал несколько фамилий тех, кого Кремль привлек в спецоперацию против Украины.