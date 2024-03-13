РФ продолжает информационную операцию "Перун" — какая цель
Российские пропагандисты продолжают проводить активную фазу информационной операции "Перун". Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 13 марта.
Информационная операция "Перун"
"Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создать условия для решения задач" так называемой "сво", — говорится в сообщении.
Известно, что россияне проводят данную операцию также на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.
К участию в ней привлекают подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" и шпионов "главного управления разведки РФ".
Среди запланированных мер врага:
- дискредитация украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;
- оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации с выгодных для Кремля позиций;
- распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных украинских территориях;
- формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.
Пропагандисты используют как уже давно известные, так и только что придуманные фейковые нарративы:
- о якобы планировании государственного переворота в Киеве;
- обвинение Украины в начале боевых действий на Донбассе;
- массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и т.д.
ГУР предупредило, что пиком активизации пропагандистских мер будет день так называемых президентских выборов РФ, а завершение сделки планируется до 30 июня этого года.
Напомним, Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.
А представитель ГУР Андрей Юсов назвал несколько фамилий тех, кого Кремль привлек в спецоперацию против Украины.
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