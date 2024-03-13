РФ продовжує інформаційну операцію "Перун" — яка мета

Російська пропаганда. Ілюстративне фото: EPA

Російські пропагандисти продовжують здійснювати активну фазу інформаційної операції "Перун". Вона спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу.

Про це повідомила пресслужба ГУР в Telegram у середу, 13 березня.

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"Вона спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу та "створення умов для вирішення завдань" так званої "сво", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що росіяни проводять цю операцію також на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ.

До участі в ній залучають підрозділи "федеральной служби войск национальной гвардии" та шпигунів "главного управлєнія развєдкі РФ".

Серед запланованих заходів ворога:

дискредитація українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України;

виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації з вигідних для Кремля позицій;

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на окупованих українських територіях;

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.

Пропагандисти використовують як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи:

про начебто планування державного перевороту в Києві;

звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі;

масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.

ГУР попередило, що піком активізації пропагандистських заходів буде день так званих президентських виборів РФ, а завершення операції планується до 30 червня цього року.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

А представник ГУР Андрій Юсов назвав декілька прізвищ тих, кого Кремль залучив до спецоперації проти України.