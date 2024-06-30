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РФ не непобедима — Сикорский подсказал, что нужно для поражения Путина

30 июня 2024 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Что нужно для проигрыша Путина в войне – Радослав Сикорский объяснил
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP/Leszek Szymański
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не непобедима. Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин может потерпеть поражение в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина в субботу, 29 июня, со ссылкой на лекцию Радослава Сикорского в британском Фонде Дитчли.

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Министр подчеркнул, что если Путина не остановить, он победит в войне. Сикорский убежден, что западным странам это по силам.

"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить — мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", — отметил чиновник.

По мнению Сикорского, чтобы получить преимущество над РФ, следует снова научиться побеждать в игре на эскалацию.

"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока мы доказываем, что он прав", — заявил министр.

Мировая задача в противостоянии с Россией

Чиновник добавил, что Путин сожалеет о распаде СССР и стремится к реваншу, угрожая "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни". Поэтому Сикорский подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы предотвратить масштабирование конфликта и победить.

"Вместе как часть международного альянса демократий мы можем это сделать", — добавил польский министр.

Напомним, что политолог Дмитрий Васильев заявил, что некоторые страны готовы идти на компромисс с Путиным. Однако тот использует договоренности в свою пользу.

Взамен аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российский диктатор не заинтересован в будущем в добросовестных переговорах по поводу мира в Украине. Он уверен в своей победе в войне.

Польша
война
Украина
война в Украине
Россия
Радослав Сикорский

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