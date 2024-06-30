Що потрібно для програшу Путіна у війні — Радослав Сікорський пояснив

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP/Leszek Szymański

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не є непереможною. Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін може здобути поразку у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна у суботу, 29 червня, з посиланням на лекцію Радослава Сікорського в британському Фонді Дітчлі.

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Міністр наголосив, якщо Путіна не спинити, він переможе у війні. Сікорський переконаний, що західним країнам це під силу.

"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти — ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", — зазначив посадовець.

На думку Сікорського, щоб отримати перевагу над РФ, слід знову навчитися перемагати в грі на ескалацію.

"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", — заявив міністр.

Світове завдання в протистоянні з Росією

Посадовець додав, що Путін жалкує про розпад СРСР і прагне реваншу, загрожуючи "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя". Тому Сікорський наголосив, що завдання полягає запобігти масштабуванню конфлікту та перемогти.

"Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", — додав польський міністр.

Нагадаємо, політолог Дмитро Васильєв заявив, що деякі країни готові йти на компроміс із Путіним. Проте той використає домовленості на свою користь.

Натомість аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російський диктатор не зацікавлений у майбутньому в сумлінних переговорах щодо миру в Україні. Він переконаний у своїй перемозі у війні.