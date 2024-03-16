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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит в отставку

16 марта 2024 20:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит в отставку
Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат ушел в отставку. Впрочем, он продолжит и дальше работать в структуре ПС Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 16 марта.

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Пост генерал-лейтенанта Николая Олещука. Фото: скриншот

Игнат уходит в отставку

"Победа на земле куется в небе! Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем, кто охраняет воздушное пространство, и всем, кто обеспечивает результат", — отметил Олещук.

Он добавил, что с момента полномасштабного вторжения лично благодарил Игната только дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник.

"За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… За что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины", — добавил генерал-лейтенант.

Он также добавил, что сегодня поблагодарит полковника Юрия Игната в пятый раз.

"Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командование Воздушных сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!" — резюмировал Олещук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.

Также народный депутат Украины Вячеслав Медяник составил мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".

Киев
ВСУ
Украина
отставка
Юрий Игнат

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