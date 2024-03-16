Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит в отставку

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат ушел в отставку. Впрочем, он продолжит и дальше работать в структуре ПС Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 16 марта.

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Игнат уходит в отставку

"Победа на земле куется в небе! Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем, кто охраняет воздушное пространство, и всем, кто обеспечивает результат", — отметил Олещук.

Он добавил, что с момента полномасштабного вторжения лично благодарил Игната только дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник.

"За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… За что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины", — добавил генерал-лейтенант.

Он также добавил, что сегодня поблагодарит полковника Юрия Игната в пятый раз.

"Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командование Воздушных сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!" — резюмировал Олещук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.

Также народный депутат Украины Вячеслав Медяник составил мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".