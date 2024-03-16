Речник Повітряних сил Юрій Ігнат йде у відставку

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Речник Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат пішов у відставку. Втім, він продовжить і надалі працювати в структурі ПС Збройних сил України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 16 березня.

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Ігнат йде у відставку

"Перемога на землі кується в небі! Щоразу говорю про це, дякуючи нашим захисникам неба: льотчикам, зенітникам, усім, хто пильнує повітряний простір, і всім, хто забезпечує результат", — зазначив Олещук.

Він додав, що з моменту повномасштабного вторгнення особисто дякував Ігнату лише двічі на рік — на День народження та професійне свято.

"За що? За величезний обсяг роботи. А головне — результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… За що й отримав заслужену державну нагороду від Президента України", — додав генерал-лейтенант.

Він також додав, що сьогодні подякує полковнику Юрію Ігнату уп’яте.

"Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил. Він залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!" — резюмував Олещук.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає нормальною ситуацією відставку колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та низки інший генералів. Він сподівається, що такі кадрові зміни позитивно вплинуть на ситуацію на фронті.

Також народний депутат України В'ячеслав Медяник склав мандат. Він був членом партії "Слуга народу".